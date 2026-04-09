Marijan Pahars i Bruno Šejru, bivši premijerligaški fudbaleri, bili su panelisti na konferenciji Kurir sporta i FSS. Tom prlikom se tandem nekadašanjih asova osvrnuo na razvoj mladih igrača u Srbiji i poslali jasnu poruku - potencijal postoji.

Pahars, nekadašnji reprezentativac Letonije i selektor te zemlje, istakao je da Srbija ima ogroman talenat, ali da rezultati to ne prate.

"Znam da ima ovde mnogo talenta, sećam se velikih igrača iz Srbije. Ako uspete da stvorite najboljeg tenisera u istoriji (Novaka Đokovića), možda možete da stvorite i najboljeg fudbalera ikada. Po tome kažem da ste uspavani džin. Nije uspeh samo da se kvalifikujete za veliko takmičenje. Moramo da razmišljamo i o pravljenju dobrih igrača, a da bi se to dogodilo – moramo da proizvedemo dobrog trenera. Možda samo jedan trener može da preokrene istoriju fudbala u jednoj zemlji", istao je legendarni as Sautemptona.

Sličan ton imao je i Bruno Šejru, koji je posebno istakao važnost rada sa mladima i infrastrukture.

"Jedan od mojih prvih trenera bio je Vahid Halilhodžić. Da nije bilo njega, sada ne bih bio ovde. Bio je jako strog. Često sam ga psovao, ali je radio prave stvari u pravom momentu", pričao je bivši igrač Liverpula.

Šejru je skrenuo pažnju i na nedovoljno iskorišćen potencijal trening centra u Staroj Pazovi.

"Video sam velelepni trening centar, ali čini mi se da njegove prednosti nisu u potpunosti iskorišćene. Kada sam bio tamo, deca su igrala samo na jednom terenu. To mora da se promeni. Ja bih kao klinac provodio ceo dan tamo"