NOVI PAZAR - PARTIZAN: Superligaški spektakl pred praznim tribinama
Fudbaleri Novog Pazara i Partizana igraju meč 30. kola Super lige Srbije.
Prazne tribine
Novi Pazar i Partizan igraju meč poslednjeg, 30. kola uvodne faze Superlige Srbije u fudbalu, i to bez prisustva publike što nikome nije na korist ali je cena koju Pazarci plaćaju zbog ponašanja svojih navijača.
Velika bitka za bodove
Partizanu je ovo jako važna utakmica, s obzirom na to da su nedavno protiv Čukaričkog imali priliku da se vrate na prvo mesto i iskoriste kiks Vojvodine, ali u tome nisu uspeli, pa su i dalje ostali treći na tabeli. Samim tim, Partizan sada mora da juri nove bodove.
Novi Pazar izuzetno dobro otkako je na klupu stigao Nenad Lalatović, koji posebno obožava duele sa Partizanom.
Partizan se nalazi na trećem mestu na tabeli SLS sa 58 bodova, dok je Novi Pazar na petoj poziciji sa 47.