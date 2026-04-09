U listu strelaca su se za tim Nenada Milijaša upisali Emanuel, Roganović i Šarić.

Od prvog minuta meča crveno-beli su preuzeli inicijativu, a već u 15. minutu izabranici Nenada Milijaša stigli su do prednosti. Đorđević je poslao odličan centaršut na drugu stativu, gde je usamljen bio Roganović, koji je prosledio loptu do Emanuela. Napadač Zvezde je bio dobro postavljen i rutinski sproveo loptu u mrežu domaćeg tima.

U 25. minutu igre, crveno-beli su stigli i do drugog gola, a strelac je bio Roganović. Ponovo je Đorđević uputio centaršut, ovog puta po zemlji. Nakon intervencije golmana večitog rivala, najsnalažljiviji je u kaznenom prostoru bio Roganović, koji je duplirao prednost crveno-belih.

Nastavili su sa konstantim pretnjama po gol protivnika izabranici Nenada Milijaša pa se tako Miletić u 66. minutu našao u dobroj prilici, kada je odlično centrirao Papović, a vezni fudbaler naše ekipe bio najviši u skoku, ali je njegov pokušaj glavom završio kraj leve stative gola rivala.

Igrao se 74. minut kada su omladinci Zvezde stigli i do trećeg gola i ubedljive prednosti protiv večitog rivala. Sjajno je po desnoj strani prošao Papović, poslao oštru loptu u kazneni prostor, a ona se odbila do Šarića, koji je fantastično gađao i zatresao mrežu Partizana.

Ekipa Partizana smanjila je prednost crveno-belih u 85. minutu, a sa bele tačke precizan je bio Radović. Pred sam kraj duela, Zvezda je imala još jednu veliku priliku. Vasilić je poslao pravovremen pas u prostor za Egenolohora, koji je iskoristio svoju brzinu i izašao sam pred golmana, ali je gađao pored gola domaćih.

Zvezda je ovom pobedom pobegla Partizanu na čak 21 bod prednost.