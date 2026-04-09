Sa predstavnicima Fife Marijanom Paharsom i Arnarom Vidarsonom, koji će biti novi Fifa ekspert zadužen za Srbiju, sastali su se generalni sekretar FSS-a Branko Radujko, direktor za Strategiju i razvoj FSS-a Ranko Stojić i menadžerka za bazični fudbal zadužena za Fifa razvojne programe Ruža Ilić.

"Poseban akcenat stavljen je na kontinuitet saradnje u okviru Fifa Talent Development Scheme programa, koji ima za cilj stvaranje sistemskih i održivih rešenja za razvoj talenata", navodi se na sajtu FSS-a.

Pahars i Vidarson su posetili i Sportski centar FSS-a u Staroj Pazovi, gde su se, kako navodi Savez, "upoznali sa uslovima za rad nacionalnih selekcija i svakodnevnim funkcionisanjem sistema razvoja".

U toku boravka u Staroj Pazovi, Pahars i Vidarson su se susreli sa selektorom ženske omladinske reprezentacije Dragišom Zečevićem, a predstavnici Fife će u okviru svoje posete prisustvovati i predstojećim utakmicama ženske selekcije Srbije do 19 godina.

"Poseta Fifa delegacije predstavlja još jednu potvrdu snažne saradnje između Fudbalskog saveza Srbije i svetske fudbalske organizacije, sa zajedničkim ciljem daljeg unapređenja svih segmenata igre i stvaranja uslova za dugoročan uspeh srpskog fudbala", piše u saopštenju FSS-a.

(Beta)

