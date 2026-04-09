18:13

Sastav:

Crvena zvezda: Mateus, Seol, Eraković, Učena, Avdić, Handel, Krunić, Kostov, Katai, Lučić i Duarte

Spartak: Minić, Sekulić, Bešić, Da Silva, Subotić, Kolarić, Trajković, Osei, Kuveljić, Krsmanović i Tomović

17:13

Stanković pred Spartak

Spartak je ekipa za respekt protiv koje moraš da budeš maksimalno koncentrisan. Imaju jako dobru ofanzivnu tranziciju i iznenađen sam njihovom trenutnom pozicijom na tabeli. Moramo imati potpunu kontrolu utakmice i znati šta radimo na svakom delu terena. Želim striktnu organizaciju čim se udaljimo od protivničkog gola.

17:02

Zvezda ubedljivo prva, Spartak pretposlednji

Zvezda je ubedljivo prva na tabeli sa čak deset bodova više od drugoplasirane Vojvodine i 14 od Partizana.

Spartak je tek na 15 mestu sa svega 21 bodom i po svemu sudeći naredne sezone igraće u Prvoj ligi Srbije.