Slušaj vest

Strelac pobednosnog gola za tim Đorđa Rakića bio je Ognjen Matanović u 16. minutu.

Ofanzivno su u večiti derbi ušli izabranici Đorđa Rakića, vršeći pritisak na poslednju liniju domaćina od starta utakmice, a prva prilika za našu ekipu viđena je u petom minutu igre. Sjang je uspešno oduzeo loptu protivničkom defanzivcu i prosledio pas do Čukića, koji je povukao napad po levom boku. Mladi fudbaler je stigao do kaznenog prostora domaćina, odakle je šutirao, ali je njegov pokušaj izblokiran.

Samo četiri minuta kasnije ponovo se Čukić našao u izglednoj prilici. Sjang je poslao precizan pas ka Radoviću, koji je loptu odložio za Čukića, a mladi krilni napadač se našao u situaciji jedan na jedan sa golmanom ekipe Partizana, ali je dobrom reakcijom golman domaće ekipe sačuvao svoju mrežu.

Nagrada za ofanzivnu igru stigla je u 16. minutu, kada je glavni arbitar dosudio jedanaesterac za Zvezdu. Odgovornost je preuzeo Matanović, koji je snažnim udarcem loptu poslao u levu stranu i tako doneo rano vođstvo crveno-belima.

Još jedna ozbiljna prilika viđena je u 35. minutu igre. Matanović je proigrao Lazovića po desnom boku. Mladi krilni napadač je potom loptu odložio do Čukića, koji je snažno šutirao sa ivice kaznenog prostora, ali je spreman bio golman Partizana.

U sličnom ritmu su nastavili su Zvezdini kadeti i u drugom delu igre, a prva ozbiljnija prilika viđena je u 57. minutu. Sjajno su kombinovali Lazović i Matanović po desnom boku, a potom je Lazović poslao loptu do Trpevskog, koji je snažno šutirao sa 20 metara, ali je ponovo dobrom reakcijom Popović sačuvao svoju mrežu.

U 76. minutu Zvezda je bila u prilici da stigne i do drugog pogotka. Kikić je primio loptu na protivničkoj polovini i krenuo ka kaznenom prostoru rivala. Mladi napadač se efektnim driblinzima oslobodio svog čuvara, a potom je šutirao sa ivice šesnaesterca, ali je njegov pokušaj izblokiran.