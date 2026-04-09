Slušaj vest

U sastavu takozvanog "Fifa Team One" nalazi se 52 glavnih sudija, 88 pomoćnih sudija i 30 video sudija, koji dolaze iz svih šest konfederacija i 50 nacionalnih saveza, što predstavlja najobimniju sudijsku postavu u istoriji Mundijala.

Fifa je prenela da su imenovanja izvršena prema principu "kvalitet na prvom mestu", uzimajući u obzir kontinuitet dobrih performansi kandidata na Fifa takmičenjima, kao i u međunarodnim i domaćim ligama.

Predsednik Sudijske komisije Fifa Pjerluiđi Kolina izjavio je da su izabrani arbitri "najbolji na svetu", naglasivši da su tokom prethodne tri godine bili pod stalnim nadzorom, učestvovali na seminarima i sudili na velikim takmičenjima.

"Cilj je da svi sudije budu u optimalnoj fizičkoj i mentalnoj spremi kada stignu u Majami 31. maja", rekao je Kolina, uz napomenu da će imati kontinuiranu podršku kondicionih trenera, medicinskog osoblja i stručnjaka za mentalnu pripremu.

On je podsetio da će Mundijal 2026. biti najveći u istoriji, sa 48 reprezentacija i čak 104 utakmice, kao i da će sudijski tim biti brojniji za 41 člana u odnosu na turnir u Kataru 2022. godine. Među izabranima nalazi se i šest žena, čime se nastavlja trend započet na prethodnom prvenstvu.

Tokom turnira sudije će svakodnevno trenirati, uz učešće lokalnih igrača, dok će analitičari obezbeđivati detaljne pripreme za svaku utakmicu.

Tehnologija će, kao i ranije, imati ključnu ulogu u donošenju odluka. Biće korišćene tehnologija na gol-liniji, unapređena verzija poluautomatizovanog ofsajda, kao i "povezana lopta". Po prvi put u istoriji Svetskih prvenstava, gledaoci će imati uvid u dešavanja iz perspektive sudije na terenu zahvaljujući novim tehnološkim rešenjima.

Direktor sudijskog sektora Fifa Masimo Busaka istakao je da je priprema za turnir počela odmah nakon završetka Mundijala u Kataru, kroz sistem seminara, radionica i kontinuiranog praćenja kandidata.

Sudijski tim biće stacioniran u Majamiju, gde će od 31. maja biti održan desetodnevni pripremni seminar. Nakon toga, video sudije će se preseliti u Dalas, gde će biti smešten Međunarodni centar za emitovanje, dok će ostali članovi ostati u Majamiju.

Fifa je najavila i primenu novih mera za ubrzanje igre i smanjenje zadržavanja vremena, kao i dodatna unapređenja VAR sistema. Takođe, kamere na telu sudija, uz stabilizaciju slike pomoću veštačke inteligencije, omogućiće navijačima detaljniji uvid u situacije na terenu.

Među izabranim sudijama nije se našao nijedan arbitar iz Srbije.

(Beta)