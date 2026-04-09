Fudbaleri Novog Pazara i Partizana igraju meč 30. kola Super lige Srbije.
POTPUNO LUDILO U NOVOM PAZARU: Peta Poltera, ekspresan odgovor Pazaraca, pa hladan tuš za Lalatovića!
Partizan vodi 3:2, a potpunu ludnicu imali smo početkom drugog poluvremena kada su postignuta čak tri gola za 6. minuta.
Novi Pazar - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Najpre je Polter u 50. minutu majstorskim udarcem petom savladao Samčovića.
Samo dva minuta kasnije Novi Pazar se golom Kocebua drugi put vratio u meč.
Već u 56. minutu Partizan je i treći put poveo strelac je Vukotić.
