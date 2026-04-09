Slušaj vest

Fudbaleri Partizana pobedili su na gostujućem terenu Novi Pazar 3:2, u meču poslednjeg, 30. kola regularnog dela Super lige Srbije.

Trener domaće ekipe Nenad Lalatović rekao je da crno-beli nisu bili bolji od njegove ekipe, a odao je i poštu nedavno preminulom Dušku Vujoševiću.

- Patizan nije bio bolji, ali je pobedio. Srbija, Crna Gora i košarka izgubili su velikog čoveka. Neko ko je bio pošten, gospodin Vujošević, ovom prilikom izražavam saučešće njegovoj porodici.

Osvrnuo se Lalatović još malo i na samu utakmicu:

- Primili smo golove kako smo primili, u trećem minutu, posle petom. Partizanu čestitam na fer i korektnoj igri i želim im sve najbolje u nastavku prvenstva.

1/7 Vidi galeriju Novi Pazar - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©