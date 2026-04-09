OPŠTA FRKA U NOVOM PAZARU! Alić se zaleteo na Mitrovića - jedva sprečena tuča na meču
Fudbaleri Partizana pobedili su na gostujućem terenu Novi Pazar 3:2, u meču poslednjeg, 30. kola regularnog dela Super lige Srbije.
Na samom kraju meča je viđena i tuča na terenu u Novom Pazaru!
Kada je glavni arbitar odsvirao kraj, mladi Semir Alić se našao u sukobu sa Mitrovićem. Alić mu je nešto dobacivao, Mitrović uzvraćao, a ubrzo su u sukob ušli i ostali igrači. Odmah nakon njih, na teren su ušli i radnici obezbeđenja.
Pogledajte taj trenutak:
Novi Pazar - Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
