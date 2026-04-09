Fudbaleri Partizana slavili su nad Novim Pazarom sa 3:2 (1:1) u meču 30. kola Super lige Srbije.

Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Partizan je zabeležio važnu pobedu na teškom gostovanju,a trener crno-belih Srđan Blagojević pobedu je posvetiolegendarnom Dušku Vujoševiću koji je u sredu preminuo u 68. godini života.

"Ušli smo dobro, kontrolisali prvih 15-ak 20 minuta, potom smo napravili par grešaka koje su nas uvele u nervozu, Novi Pazar je imao šanse koje nije iskoristio i onda iskoristio u najgorem mogućem trenutku za nas. Drugo poluvreme ne mnogo kvalitetno, koliko borbeno, na srce smo izvukli utakmicu. Najvažnije za nas u ovom stanju, doneće nam određeni mir pred početak plejofa, imamo desetak dana da se pripremimo za utakmice sa najboljim ekipama u plejofu."

"Ako možemo ovom pobedom da odamo počast jednom od najvećih trenera srpskog sporta, Dušku Vujoševiću, iz razloga što mnoge sastanke sam sa igračima počinjao i završavao sa njegovim citatima.",rekao je Blagojević.

Ne propustiteFudbalOPŠTA FRKA U NOVOM PAZARU! Alić se zaleteo na Mitrovića - jedva sprečena tuča na meču
Novi Pazar - Partizan, tuča
FudbalPOTPUNO LUDILO U NOVOM PAZARU: Peta Poltera, ekspresan odgovor Pazaraca, pa hladan tuš za Lalatovića!
NOVI PAZAR-PARTIZAN_01.JPG
FudbalGOLEADA I MAJSTORIJE PRED PRAZNIM TRIBINAMA: Potpuna ludnica - Partizan u sjajnom meču srušio Lalatovićev tim
NOVI PAZAR-PARTIZAN_03.JPG
KvotaMOŽE LI LALATOVIĆ DANAS DA ŠOKIRA PARNI VALJAK?! Crno-beli jesu favoriti, ali ne ubedljivi! Pogledajte kakve su kvote pred utakmicu
PARTIZAN-PAZAR_12.JPG

Umalo tuča na meču Novog Pazara i Partizana  Izvor: Arena Sport