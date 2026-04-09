Slušaj vest

Fernandes je u intervjuima u Argentini naveo da bi voleo da živi u Madridu, čime je ostavio otvorenu mogućnost prelaska u Real Madrid već ovog leta.

Uprkos tome, iz londonskog kluba poručuju da nije bilo razgovora o njegovoj prodaji, podsećajući da Argentinac ima važeći ugovor do 2032. godine, prenosi Skaj Sport.

Zbog spornih izjava, trener Čelsija Lijam Rosenior odlučio je da Fernandeza izostavi iz tima za dve utakmice, protiv Port Vejla (7:0) i predstojeći duel protiv Mančester sitija.

Iako Real Madrid planira dovođenje veznog igrača tokom leta, a Fernandez se nalazi među željama "kraljevskog kluba", njegova procenjena vrednost prelazi 100 miliona funti, dok Čelsi trenutno nema nameru da ga proda.

Dodatni problem za igrača predstavlja činjenica da je među onima koji žele poboljšane uslove ugovora, a poslednje izjave mogle bi negativno uticati na njegovu poziciju u pregovorima sa klubom.

(Beta)