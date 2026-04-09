Slušaj vest

"Nikada nije lako napustiti klub poput Liverpula, bio je ogroman deo mog života i moje porodice u poslednjih devet godina. Ali, igrači idu dalje, ljudi idu dalje, ono što ostaje isto su klub i navijači. Imao sam devet neverovatnih godina ovde", rekao je Robertson u video poruci koju je danas objavio Liverpul.

Robertson je došao na Enfild 2017. godine iz Hala i u devet sezona osvojio je dve titule u Premijer ligi, Ligu šampiona, FA kup, dva Liga kupa, Svetsko klupsko prvenstvo, Super kup Evrope i Komjuniti Šild.

"Mislim da je to dobro dokumentovano, posebno u poslednjih godinu i nešto dana, imao sam prilike da odem i nisam ih iskoristio pošto je toliko teško napustiti klub. I to ne bih menjao ni za šta na svetu. Ali znam da fudbal ide dalje, znam da klubovi idu dalje i mislim da je sada vreme da odem", naveo je 32-godišnji odbrambeni fudbaler.

"Kakav god moj naredni korak bude, gde god me odvede karijera, uvek ću se sećati neverovatnih uspomena u ovom fudbalskom klubu. Za devet godina dao sam srce i dušu klubu i ne žalim mnogo. Odrastao sam kao muškarac i kao osoba. Ovaj klub će mi uvek značiti sve na svetu, navijači će mi značiti sve na svetu. Bilo je ovo neverovatno putovanje", dodao je Robertson.

Za Liverpul je do sada odigrao 373 utakmice i postigao 13 golova, ali ove sezone od dolaska Miloša Kerkeza prošlog leta, nema veliku minutažu.

Enfild će na leto napustiti i Mohamed Salah, a na kraju sezone ističe ugovor Ibrahimi Konateu.

Kapitenu Virdžilu van Dajku, golmanu Alisonu i Džou Gomesu ističu ugovori sledećeg leta.

(Beta)