Utakmicu je sa dva pogotka obeležio Aleksandar Katai koji je pogađao u 22 i 44. minutu. Katai je taj način srušio rekord Dragana Džajića postigavši 156 gol u Zvezdinom dresu i postao drugi najbolji strelac na večnoj listi.

Posle utakmice svoje prve impresije izneo je trener crveno-belih Dejan Stanković.

"Ovo je veče Aleksandra Kataija. Katai magiko, kao što pevaju navijači. Pre utakmice sam rekao da kojim elanom radi i s kojom voljom trenira i igra, oboriće rekorde. On se oseća kao dečkić, igra lep fudbal, vuče momke, uče od njega. Treba da bude primer, idol, pravi idol svim mladim momcima koji treba da stasaju u velike igrače. Svi treba da prate Kataija, njegovo veče. Kad je reč o utakmici, iz tri šuta smo primili tri gola, tako se desilo, jednostavno je tako o bilo veče. Bila je dobra energija, drugo poluvreme je bilo konfuzno, iz samih naših greškaka i postavljanja, kao petlići smo grešili u nekim situacijama. Dosta treba da se radi na motivaciji, to je moj najveći problem."

"Treba da radimo na motivaciji, da ne prosipamo minute, ostavljamo bodove, da ne damo protivnicku da se razigra. Spartak nema šta da izgubi, došao je da se razigrava, top, baš top. Izašli su visoko, pritisak i dueli, mi smo to morali da kažnjavamo golovima, a nismo. Zamalo da nas košta, odlučivali su centimetri. Ne mogu svaki put da budu rezultati 3:0, 4:0, 5:0. Ovo je fudbal, ima i protivnik svoj dan, svoje veče... Bitno da smo ovaj deo prvenstva zatvorili na prvom mestu sa zavidnom bdoovnom razlikom, ali pričam o motivaciji. Ne želim nikome da ostavim bod. Gledaću da motivišem momke da u svaki meč uđemo kao da nema ove razlike."

"Imamo dovoljno vremena, spremamo se svaki dan. Odnos je bio fenomenalan, ali moraš da ih zatvoriš. Da ne bi ulazilo u ovakve, ostane lopta u 16 metara i primiš gol, sruši ti snove, uzme ti trofej ili nešto. Opekao sam se mnogo puta na te lopte u poslednjim minutima. Gledam da prenesem momcima svoje iskustvo da istraju do kraja, to jedino mogu da kažem.", zaključio je Stanković.