Fudbaleri Rajo Valjekana pobedili su večeras na svom terenu u Madridu grčki AEK 3:0, u prvom meču četvrtfinala Lige konferencija.
SRPSKI AEK PONIŽEN U MADRIDU: Debakl čete Marka NIkolića
Strelci za domaći tim bili su Ilijas Ahomaš u drugom, Unai Lopes u drugom minutu nadoknade poluvremena i Isi Palazon iz penala u 74. minutu.
Srpski reprezentativac u dresu AEK-a Luka Jović na terenu je proveo ceo meč, dok je drugi srpski internacionalac u grčkom timu Mijat Gaćinović u igru ušao u 71. minutu.
Revanš meč je na programu za sedam dana i igra se u Atini.
