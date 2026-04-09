"Mislim da je ovo zaista ogromna stvar, ali opet, u ovom trenutku nisam 100 odsto svestan svega što se dogodilo. Mislim da ću tek kada završim karijeru, kada prođe neko vreme i kada se sve slegne, lično postati svestan šta sam sve uradio u Crvenoj zvezdi. Ipak i sada duboko osećam da je ovo veliki trenutak", rekao je Katai, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Crvene zvezde pobedili su na stadionu "Rajko Mitić" ekipu Spartaka iz Subotice sa 3:2, a Katai je u trijumfu crveno-belih postigao dva pogotka, čime je došao do broja od 156 golova i prestigao legendarnog Dragana Džajića na drugom mestu svih vremena.

Katai se takođe približio i jubilarnom 200. golu u profesionalnoj karijeri, a rekao je da nije bio upoznat sa tim podatkom.

"Za rekord na večnoj listi strelaca Zvezde sam znao jer se o tome dosta pisalo po medijima, a i ja sam lično pratio te brojke. Međutim, za taj podatak o 200 golova u karijeri nisam znao. U svakom slučaju, i to je jedan lep jubilej koji me očekuje", istakao je on.

Katai, koji je najbolji strelac u istoriji Super lige Srbije, ocenio je da rekordi jesu lepi, ali da je najvažnije da ekipa ostvaruje dobre rezultate.

"Da li ću oboriti taj lični rekord (broj golova u jednoj sezoni)? Bilo bi lepo, ali sa druge strane, najbitnije je da mi kao tim pobeđujemo, da igramo dobro i da završimo sezonu na način koji dolikuje Crvenoj zvezdi", dodao je on.

Kapiten Zvezde zahvalio se porodici, saigračima i navijačima na čestitkama.

"Nisam očekivao onakvu reakciju, stvarno su me iznenadili tortom i brojem dva koji simbolizuje moje mesto na listi strelaca. Posle meča smo otišli do navijača da sve to zajedno lepo proslavimo sa njima. Imali smo i jednu internu šalu u svlačionici da svaki put kada postignem gol isečem po jedan papirić kako bismo odbrojavali do rekorda", rekao je 35-godišnji fudbaler.

Katai se osvrnuo i na situaciju u vezi ugovora koji mu ističe sledeće sezone.

"Nadam se da ćemo produžiti saradnju, a ako ne, moja velika želja je da završim karijeru u Crvenoj zvezdi. Da li će to biti na leto 2027. ili 2028. godine, videćemo. Pričaćemo o tome detaljnije kada za to dođe vreme", zaključio je Katai.

Zvezda je regularni deo sezone u Super ligi Srbije završila na prvom mestu sa 75 bodova i ima 13 bodova više od drugoplasirane Vojvodine.

Prvi meč u plej-ofu Super lige Srbije Zvezda igra 18. aprila na svom terenu protiv Vojvodine.

(Beta)