Slušaj vest

Bosna i Hercegovina je, podsetimo, u Zenici pobedila Italiju nakon izvođenja jedanaesteraca i tako obezbedila plasman na Svetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.

Edin Džeko je na toj utakmici doživeo ozbiljnu povredu ramena, a prve informacije su bile prilično loše. Pominjalo se da je došlo do preloma ključne kosti, a to bi verovatno značilo i propuštanje Mundijala usled višemesečne pauze koju bi zahtevao oporavka od takve povrede.

Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija

Centarfor Šalkea je u prestonici Srbije odradio nove preglede i analize i saznao da nije potrebno da bude operisan i da situacija nije toliko loša, kao što se prvo činilo. Iskusni Džeko je krenuo sa terapijama, a prilikom boravka u jednom beogradskom restoranu, sačekalo ga je nešto što nije očekivao.

Osoblje je odlučilo da iznenadi "Dijamanta" porukom na tanjiru uz parče torte.

"Gde god da igraš, tu smo mi od Zenice do Amerike! Srećno, zmajevi!!!", poruka je koju je dobio Džeko.

Nije poznato da li je pojeo tortu, ili je kao neko ko je već dugo na vrhunskom nivou morao da preskoči poslasticu, ali je jasno da je poruka oduševila fudbalera.

Foto: Instagram/edindzeko

On je napravio fotografiju koju je objavio na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram.

Bonus video: