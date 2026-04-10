Novi Pazar je na domaćem terenu, ali pred praznim tribinama zbog kazne, izgubio od Partizana rezultatom 3:2 u 30. kolu Super lige Srbije.

Poručio je trener Novog Pazara da mu je žao što je stadion bio prazan.

"Da je bio pun stadion sigurno bi bilo drugačije. Da smo igrali u punom sastavu mislim da bi to bila jedna prava derbi utakmica. Ne znam ko bi pobedio, ali smatram da bi bio fenomenalan meč. Žao mi je što smo igrali bez publike, mislim da se fudbal igra za sve te ljude. Kažnjeni smo tu jednu utakmicu koju smo sada odradili protiv Partizana. Bio bi sigurno krcat stadion", rekao je Nenad Lalatović.

Imao je Novi Pazar i probleme sa ekipom.

"Danas bez pet standardnih igrača, koji su igrali prva četiri kola i ostvarili isto toliko pobeda. Igralo je pet novih fudbalera, Partizan je igrao u punom sastavu, ovo je najmoćniji sastav Partizana koji ima. Mi smo danas bili bliži pobedi. Ne mogu možda baš reći trijumfu, ali u najmanju ruku nije trebalo da izgubimo. Imali smo tri stopostotne šanse. Moram da pohvalim igrače koje su igrali, čestitao sam im i rekao da se ovako bori za Novi Pazar. Nije bitno ko izađe na teren, taj je najbolji u tom trenutku. Mislim da je ovo bila naša najbolja utakmica, jednostavno, da smo imali sreće u završnici - njihov golman je odbranio tri stopostotne prilike. Mislim da bi publika danas uživala, Partizanu želim od srca zaista sve najbolje u nastavku takmičenja".

Demba Sek je već u trećem minutu utakmice doneo prednost Partizanu.

"Mi smo se dogovarali pre utakmice, ono što ja volim da kažem kad je levonogi igrač, da ne smemo da mu dozvolimo da dobije loptu i uđe unutra. On je igrač koji pravi veliku razliku u Partizanu, odigrao je danas sjajno. Ali kažem, danas Partizan nije imao nijednu stopostotnu šansu, osim golova, to su bile njihove šanse. Mi smo igrali jedan kvalitetan i moderan fudbal, izlazili u visok presing, imali lepe akcije, tri prilike…".

"Niko u Srbiji nije to napisao, mi imamo budžet 1.800.000 godišnje, možda i najmanji u Srbiji. Treba da se vidi kako se sa tolikim budžetom igra lep fudbal i kako igrači igraju sa takvim platama. Od nas ima veći budžet i ekipa koja ispada iz Superlige - Napredak iz Kruševca, naravno, to je jedan sjajan klub. Ali mi igramo sa tim malim budžetom i borimo se":

Upitan je o šansama za mesto koje vodi u Evropu.

"Kada bi bila igra kao protiv Vojvodine, Partizana, mi smo imali mnogo dobrih utakmica. Od mog dolaska imamo četiri pobede, dva nerešena i samo dva poraza, mi smo uzeli skoro 65 odsto bodova. Ja sam preponosan, nemam veliki roster igrača, danas nam nije igralo petorica fudbalera, a imamo toliki budžet, najmanji sa još nekim timom. Prema tome, zaista sve pozitivno i sve pohvale za igrače, drago mi je da su navijači zadovoljni kako vide Novi Pazar. Ali kažem, biće nam veoma teško dok se ne oporave ti igrači, fali Marinko, Mileta, Stanisavljević, mi njih nemamo. I neću imati njih u sledećoj utakmici takođe i Abdulahija, bez četiri igrača ponovo igramo. Za Zvezdu je mnogo kada ne igraju četvorica, a ne kod nas. Ogromna je razlika".

Istakao je za kraj da je zadovoljan plasmanom u plej-of.

"Naš cilj smo ispunili. Rekao sam, zamislite da smo u plej-autu kakve bi to trzavice bile, mi treba da budemo rasterećeni, ako izborimo Evropu biće to dar od Boga. Ako ne, probaće se sledeće sezone, da li sa mnom ili bez mene - videćemo. Ja sam tu do leta, tada mi ističe ugovor, da li ću produžiti zavisi od svih faktora, pa i navijača. Ako me budu želeli možda ću ostati, a ako ne budu, otići ću. Ali preponosan sam na ceo Novi Pazar, želim da im se svima zahvalim kako su me prihvatili i kako me vole i podržavaju. Nikad im neću zaboraviti dok sam živ", poručio je Lalatović.

