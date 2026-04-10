Fudbaleri Porta i Notingem Foresta remizirali su u prvom meču četvrtfinala Lige Evrope (1:1). U Portugalu je domaćin poveo sa 1:0 pogotkom Vilijama Gomesa u 11. minutu, a gosti su izjednačili bizarnim autogolom Martima Fernandeša samo dva minuta kasnije.

Martim Fernandeš Porto

Desni bek Porta želeo je da vrati loptu svom golmanu Kosti, ali nije primetio gde se čuvar mreže nalazi, te je njegov pas završio u mreži. Da nevolja bude veća - Fernandeš je pas poslao sa polovine terena, te je ovo jedan od najbizarnijih autogolova ove sezone, a možda i u istoriji fudbala.

Nesrećni Fernandeš, ali ni svi na stadionu, nisu mogli da veruju šta su videli, a desni bek Porta je samo šest minuta kasnije završio košmarno veče pošto je zbog povrede morao da izađe.

