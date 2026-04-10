Bivši sudija, kasnije analitičar i kontrolor suđenja, Dejan Nedić, suspendovan je na devet meseci, odluka je prvostepene komisije u sistemu Fudbalskog saveza Srbije.

Razog je sukob sa kolegama, superligaškim sudijama Momčilom Markovićem i Urošem Stojkovićem, u Sportskom centru Stara Pazova od 25. januara ove godine, a Nediću kazna teče od 11. februara kada se odlučio za pisanu ostavku na mesto kontrolora suđenja i funkcije u FSS, preneo je SK.

Dejan Nedić

Iako se sukob dogodio van službenih prostorija, nadležni organi su odradili istragu i utvrđena je povreda dostojanstva podnosilaca prijave Uroša Stojkovića i Momčila Markovića, kao i da upućene psovke predstavljaju elemente uvrede.

Oboreno je i pozivanje Dejana Nedića da ne podlože odgovornosti, jer nije sportski radnik. Same izjave dostavili su svi akteri nemilog događaja, kao i neposredni svedoci, a komisija je na osnovu pisanih iskaza Miloša Milanovića, Andrije Stojanović, Milana Ilića i Marka Popovića utvrdila činjenjično stanje.

Nedić je kažnjen sa devet meseci zabrane rada u fudbalu za delo u kom su predviđene sankcije između šest i 12 meseci.

On neće biti angažovan kao kontrolor suđenja i neće moći da učestvuje u radu organa čiji je član, kao ni da se kandiduje za predsednika FS Beograda kako je najavio da će uraditi.

Odluka Disciplinske i etičke komisije FSS podložna je žalbi drugostepenom organu.

