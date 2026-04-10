Veliki skandal trese ligu Saudijske Arabije! U centru pažnje našao se Kristijano Ronaldo, pošto su fudbaleri Al Ahlija optužili sudije za ozbiljne propuste - pa čak i za nameštanje trke za titulu, preneo je Dejli Mejl!

Engleski napadač Ajvan Toni žestoko je udario na integritet suđenja u Saudijskoj Pro ligi, a jedan od njegovih saigrača otišao je korak dalje i poručio da liga pokušava da "uruči trofej jednom čoveku" - aludirajući upravo na Ronalda.

Sve je kulminiralo posle remija Al Ahlija protiv Al Fajhe (1:1), nakon čega su igrači domaćeg tima bukvalno eksplodirali zbog odluka arbitara. Ovim rezultatom ostali su treći na tabeli, sa dva boda zaostatka za Al Nasrom, Ronaldovim timom koji je prvi - uz utakmicu manje.

Toni, koji je na toj utakmici postigao svoj 27. gol u sezoni, tvrdi da je njegov tim brutalno oštećen.

- Dva penala su bila čista kao suza! Šta još treba da se desi, da neko uzme loptu rukama i ponese je kući da bi se svirao penal? - besneo je Englez.

On je otkrio i šokantne detalje razgovora sa sudijom:

- Kada smo pokušali da pričamo sa njim, rekao nam je da se fokusiramo na Azijsku Ligu šampiona! Kako sudija može to da kaže? Mi pričamo o ovoj utakmici, a on nas šalje na drugo takmičenje!

Toni je nagovestio i da zna kome ovakve odluke idu u korist.

- Znamo svi ko ima koristi… Koga jurimo na tabeli? - rekao je kroz smeh, jasno aludirajući na Kristijana Ronalda.

Nije se tu zaustavio. Na društvenim mrežama objavio je snimke tri sporne situacije i poručio:

- Ludilo je kako neko može da ne vidi ovakve stvari u ključnim momentima ili da namerno okrene glavu. Jasno je šta se ovde "gura".

Dodao je i da je sudija čak priznao grešku u nadoknadi vremena, ali da to ništa ne menja:

- Super, priznao je da je bio penal u 90+ minutu... Kao da to sad nešto znači!

Njegov saigrač Galeno dodatno je zapalio vatru:

- Predajte trofej već sad! To je ono što žele. Hoće da nas izbace iz trke po svaku cenu i daju titulu jednom čoveku. Potpuno nepoštovanje prema našem klubu!

Al Ahli je stao iza svojih igrača i zatražio od lige da objavi komunikaciju između sudija i VAR sobe, kao i detaljna objašnjenja spornih odluka.

- Sudijske greške direktno su uticale na tok meča i konačan rezultat, a samim tim i na našu poziciju u borbi za titulu - navodi se u saopštenju kluba.

Iz kluba su dodali da ovakve situacije bacaju sumnju na izbor sudija i kriterijume koji se primenjuju, naglašavajući da je fer-plej temelj svakog ozbiljnog takmičenja.

U međuvremenu, Al Nasr sa Kristijanom Ronaldom drži prvo mesto sa dva boda prednosti i utakmicom manje, a do kraja šampionata ostalo je još sedam kola.

Ako Al Nasr osvoji titulu, to bi bio prvi ligaški trofej za Ronalda u četiri sezone u Saudijskoj Arabiji - ali posle ovakvih optužbi, jasno je da će se o svemu još dugo pričati!

