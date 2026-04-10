Fudbalski klub Barselona i zvanično je uložio žalbu zbog sudije Ištvana Kovača i njegovih grešaka na meču protiv Atletiko Madrida.

Istovremeno, više pouzdanih izvora otkriva da UEFA razmatra da skloni Ištvana Kovača iz svih takmičenja do kraja sezone.

Iako je Barsa u prvi plan stavila situaciju u kojoj je Mark Pubilj rukama uhvatio loptu kada je Muso već izveo gol aut, iz Katalonije stiže i snimak koji ukazuje na mnogo više grešaka na njihov račun.

Najviše se postavljaju pitanja - kako Koke nije dobio dva žuta kartona u prvom poluvremenu, a napravio je više oštrih faulova? Potom i zbog čega Le Norman nije dobio žuti karton kada je na dvadesetak metara oborio Jamala koji ga je prošao i išao ka golu, jer bi u tom slučaju propustio revanš zbog suspenzije?

Inače, Kovač je u brojnim sudijskim analizama dobio najniže ocene, objektivno da je podbacio u nekoliko situacija, a to takođe potvrđuju veoma čudne sledeće brojke:

Barsa je iz šest prekršaja dobila dva žuta kartona i jedan crveni, dok je Atletiko napravio gotovo triput više - 17 i dobio je samo tri žuta kartona.

U nastavku pogledajte brojne sporne odluke na štetu Barselone:

Kurir sport / Sportske.net

