Nekada fudbalski as i zvezda evropskog fudbala, a danas skromno kaže da ima "mali uticaj" u evropskom fudbalu. Bruno Šejru je tokom igračke karijere bio član Lila, Liverpula, Olimpika iz Marseja, Bordoa, Rena, Nanta i Anortozisa. Igrao je na poziciji centralnog veznog, a beležio je nastupe u Premijer ligi, francuskoj Ligi 1, Ligi šampiona, Kupu UEFA... Bio je i reprezentativac Francuske.

Danas obavlja funkciju sa sledećim naslovom: Senior menadžer za razvoj fudbalera u UEFA.

Najkraći opis njegovog posla bi izgledao ovako: Zadužen je za razvoj igrača, rad na strategijama i programima za unapređenje talenata, edukaciju trenera i saradnju sa nacionalnim savezima.

U Beogradu je bio učesnik jednog od pet panela na konferenciji Put šampiona koja je održana u organizaciji Kurir sporta i Fudbalskog saveza Srbije i koja je okupila veliki broj mladih trenera, a oni su mogli da čuju puno korisnih stvari i saveta.

Bruno Šejru je bio jedan od učesnika četvrtog panela, zajedno sa Marijanom Paharsom, koji radi u FIFA kao specijalista za razvoj vrhunskih performansi u fudbalu. U zanimljivom razgovoru koji je trajao sat vremena, njih dvojica su stigli da ispričaju neke veoma zanimljive priče i svoja iskustva, ali i da upute važne savete mladim trenerima i fudbalerima u Srbiji, kao i Fudbalskom savezu Srbije i nema sumnje da će ljudi koji "vode" srpski fudbal ozbiljno razmisliti o onome što su mogli da čuju.

U pauzi između panela, Šejru je izdvojio vreme kako bi o važnoj temi govorio za Kurir.

Konferencija Put šampiona je lep povod vaše posete Beogradu. Koliko je ovakav događaj važan za UEFA i šta može da donese fudbalu u Srbiji?

"Mislim da je uvek dobro sastati se sa trenerima i ljudima zaduženim za razvoj fudbala. To može doneti mnogo uvida, razmenu dobrih praksi i ključnih iskustava. Naravno, zajedno sa FIFA pokušavamo da obezbedimo i određena finansijska sredstva, ali ono što je takođe važno, po mom mišljenju, iz velike institucije kao što je UEFA, jeste da donesemo stručnost. Nismo ovde da kažemo: 'Morate da radite ovako' ili 'Morate da radite onako'. Više smo tu da delimo iskustva, povezujemo različite saveze. Imamo iste probleme i izazove, a neki imaju dobre ideje, pa je korisno podeliti dobre prakse na taj način", rekao je Šejru na početku razgovora.

Možete li nam reći nešto više o saradnji UEFA sa nacionalnim savezima, ili konkretno sa Fudbalskim savezom Srbije, kada je u pitanju razvoj fudbala?

"Moj posao je da obilazim nacionalne saveze, posebno tehničke direktore. U Fudbalskom savezu Srbije sarađujem sa Rankom Stojićem. Mnogo razgovaramo o tome kako da im pomognemo i kako da donesemo nove ideje i inovacije kako bi projekat razvoja fudbala u Srbiji bio što održiviji. Radi se o projektima, ali i o strpljenju. U UEFA pokušavamo da organizujemo razvojne turnire za uzrast do 15 i do 16 godina, a sada planiramo i nove turnire za kasnije razvijene igrače. To je tema koja Srbiju posebno zanima i veoma nam je drago što Srbija učestvuje u takvim takmičenjima".

Pošto ste pomenuli Ranka Stojića, znamo da imate dobar odnos sa njim. Kakvo je vaše mišljenje o njemu i njegovom radu u Srbiji?

"On ima veliko iskustvo u fudbalu, posebno evropskom, jer je danas fudbal globalni biznis, ne samo lokalna ili domaća stvar. Imate mnogo srpskih igrača koji igraju u inostranstvu. Potrebna je saradnja i razumevanje kako funkcionišu različiti savezi. Ranko ima takav globalni pogled, ali i potencijal da prepozna mentalitet igrača, ne samo njihove performanse. Naravno, sada je važno što reprezentacije do 17 i do 19 godina mogu da učestvuju na završnim turnirima Evropskog i Svetskog prvenstva, ali krajnji cilj je da se ti talentovani igrači prebace u A reprezentaciju. Nadam se da ćete u narednim godinama učestvovati na velikim takmičenjima poput Svetskog prvenstva i Evropskog prvenstva".

Igrači danas imaju sve moguće podatke na raspolaganju, a vi ste igrali u potpuno drugačijoj eri. Možete li da izdvojite neku razliku između tada i sada za mlade igrače?

"Moramo uzeti u obzir razvoj života uopšte. Danas imamo pristup različitim alatima, posebno podacima i statistici i to treba staviti u službu igrača i razvoja fudbala. Naravno, previše informacija možda nije dobro, ali ako možemo da izdvojimo ono što pomaže igračima da napreduju i trenerima da ih razvijaju na drugačiji način, to može biti veoma korisno. Treba kombinovati nove alate sa onim što već dugo znamo da funkcioniše".

Imali veliku karijeru i igrali u velikim klubovima, a sada imate važnu funkciju u UEFA, van terena. Šta vas je navelo da pređete na tu drugu stranu?

"Želim da vratim fudbalu ono što mi je dao. Fudbal mi je doneo mnogo radosti i sreće i sada želim da mu se odužim. Jedan način za to je rad u velikoj instituciji kao što je UEFA. Veoma sam srećan što mogu da imam mali uticaj kroz svoj rad i da doprinesem fudbalu. To je moj glavni cilj u narednom periodu – da prenesem svoje znanje i iskustvo bivšeg igrača, kao i sve što sam naučio tokom svoje karijere i da to podelim sa savezima sa kojima sarađujem".

Da li imate iskustva sa srpskim igračima ili trenerima, bilo tokom karijere ili sada kroz rad u UEFA?

"Da, igrao sam sa nekoliko srpskih igrača, kao što su Filip Đorđević i Marko Vidović, koji je sada ovde. Uvek sam imao dobru konekciju sa njima. Ja sam Francuz, ali mislim da imamo sličan stil igre – talentovane i tehnički potkovane igrače, što mi se mnogo dopada. Zato mi je drago što sam u Beogradu da podelim svoja iskustva. Šteta je što zemlja kao što je Srbija nema rezultate A reprezentacije kakve zaslužuje, ali verujem da će se to promeniti u narednim godinama uz rad koji se sada ulaže".

Za kraj, koja bi bila vaša poruka mladim srpskim fudbalerima i trenerima koji su ovde?

"Da zadrže strast prema igri, ali i da budu strpljivi. Strast i strpljenje su ključni, jer ponekad strast može da dovede do loših odluka. Ako uspete da uskladite strast i strpljenje, to će vam pomoći da postanete bolji i jači".

