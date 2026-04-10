Mančester siti će na leto ponovo doživeti važne promene.

Kapiten Bernardo Silva odlazi po isteku ugovora kao slobodan igrač, nije još uvek poznato gde, a takođe je neizvesno i da li će Rodri potpisati novi ugovor, što bi moglo da dovede do prodaje.

Pep Gvardiola ne može da sedi skrštenih ruku i da čeka rasplet situacije, stoga je dao zeleno svetlo da klub krene po Eliota Andersona.

As Notingem Foresta je velika želja Pepa Gvardiole, jedan je od najbolje ocenjenih veznih igrača u Premijer ligi, a nije ni tajna da Notingem Forest košta minimum 100.000.000 evra.

Navodno je i vlasnik Foresta Evangelos Marinakis lično poručio Andersonu da će on pregovarati oko njegovog transfera u slučaju prave ponude, koja će doći iz Mančestera.

Zanimljivo je da se on povezivao i sa Mančester Junajtedom, ali navodno igrač bi radije u Siti.

Sa "Etihada" takođe stižu informacije da je Anderson planiran kao dugoročno rešenje, bez obzira na rasplet pregovora sa Rodrijem, upravo zbog odlaska Bernarda Silve, te činjenice da je Mateo Kovačić već dugo povređen i pitanje je u kakvom stanju će biti po povratku.

Anderson ima 23 godine, a u Forest je stigao iz matičnog kluba Njukasla za 41.000.000 evra, a po svemu sudeći sada će biti plaćen dva i po puta više.

Kurir Sport / Sportske.net

