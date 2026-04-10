Slušaj vest

Proslavljeni fudbalski stručnjak Jacek Magiera je preminuo u 49. godini.

Magiera je od jula 2025. godine bio pomoćni trener selektora reprezentacije Poljske Jana Urbana.

"Fudbalski savez Poljske sa dubokom tugom i velikim žaljenjem primio je vest o smrti Jaceka Magiere. Savez izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i bliskima. Molimo za poštovanje privatnosti porodice u ovom teškom trenutku", navedeno je u saopštenju Fudbalskog saveza Poljske.

Najveći deo igračke karijere Magiera je proveo u Legiji iz Varšave sa kojom je osvojio dve titule prvaka Poljske, Kup, Superkup i Liga kup.

U poljskom prvenstvu je odigrao 233 utakmica i na njima postigao 25 golova.

Najveći uspeh sa reprezentacijom je napravio 1993. godine kada je osvojio Evropsko prvenstvo za igrače uzrasta do 16 godina, a nakon toga je kao kapiten predvodio nacionalni tim za fudbalere starosti do 17 godina do četvrtog mesta na Svetskom prvenstvu.

Jacek Magiera Foto: PressFocus / Sipa USA / Profimedia, Beautiful Sports International, BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy / Profimedia

Trenerskim poslom je počeo da se bavi odmah nakon što je završio igračku. Bio je pomoćni trener u mladoj reprezentaciji i u Legiji, a kao prvi trener je ostvario uspeh sa Legijom. Preuzeo je ovaj tim 2016. godine i sa njim je bio šampion Poljske i igrao grupnu fazu Lige šampiona.

Bio je selektor poljskih reprezentacija do 19 i 20 godina, sa kojom je na Svetskom prvenstvu stigao do osmine finala. Pre povratka u stručni štab nacionalnog tima, ostvario je veliki uspeh sa Šlaskom iz Vroclava, zauzevši drugo mesto u sezoni 2023/2024.

qwertz.jpg
