Proslavljeni fudbalski stručnjak Jacek Magiera je preminuo u 49. godini.

Magiera je od jula 2025. godine bio pomoćni trener selektora reprezentacije Poljske Jana Urbana.

"Fudbalski savez Poljske sa dubokom tugom i velikim žaljenjem primio je vest o smrti Jaceka Magiere. Savez izražava najiskrenije saučešće porodici, prijateljima i bliskima. Molimo za poštovanje privatnosti porodice u ovom teškom trenutku", navedeno je u saopštenju Fudbalskog saveza Poljske.

Najveći deo igračke karijere Magiera je proveo u Legiji iz Varšave sa kojom je osvojio dve titule prvaka Poljske, Kup, Superkup i Liga kup.

U poljskom prvenstvu je odigrao 233 utakmica i na njima postigao 25 golova.

Najveći uspeh sa reprezentacijom je napravio 1993. godine kada je osvojio Evropsko prvenstvo za igrače uzrasta do 16 godina, a nakon toga je kao kapiten predvodio nacionalni tim za fudbalere starosti do 17 godina do četvrtog mesta na Svetskom prvenstvu.

Trenerskim poslom je počeo da se bavi odmah nakon što je završio igračku. Bio je pomoćni trener u mladoj reprezentaciji i u Legiji, a kao prvi trener je ostvario uspeh sa Legijom. Preuzeo je ovaj tim 2016. godine i sa njim je bio šampion Poljske i igrao grupnu fazu Lige šampiona.