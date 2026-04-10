Milan navodno intenzivno prati napadača Atalante i reprezentativca Crne Gore Nikolu Krstovića.

"Rosoneri" su već započeli prve razgovore sa klubom iz Bergama oko mogućeg transfera za sezonu 2026/27, prenose italijanski mediji.

Krstović, koji je bivši igrač Crvene zvezde, u Atalantu je stigao prošlog leta iz Lećea za oko 25.000.000 evra, a ove sezone, iako nije standardni prvotimac, nametnuo se kao važan deo tima trenera Rafaelea Paladina. Kad god je bio na terenu, igrao je dobro i bio učinkovit.

U dosadašnjem delu sezone postigao je devet golova, pa je njegova tržišna vrednost porasla i sada se, prema pisanju italijanskih medija, procenjuje na oko 35.000.000 evra.

Milan je već doveo Andreja Kostića iz Partizana, pa ukoliko bi i Krstović stigao na San Siro, imali bi zanimljiv crnogorski tandem u ovom italijanskom velikanu.

Dodatnu dimenziju mogućem transferu daje i situacija sa Junusom Musom, koji trenutno igra na pozajmici u Atalanti iz Milana.

Upravo bi razgovori o njegovoj budućnosti mogli da otvore vrata ozbiljnim pregovorima između dva kluba tokom leta.

Kurir Sport / Sportske.net

