UDARIO SUDIJU, PA DOBIO SUSPENZIJU! Evo kolika kazna čeka čuvenog golmana posle SKANDALOZNOG poteza!
Golman Al Ahlija Mohamed El Šenavi suspendovan je na četiri utakmice pošto je udario sudiju posle remija protiv Keremika Kleoptare u utakmici egipatskog prvenstva. Al Ahli je u utorak odigrao nerešeno 1:1 protiv Keramika Kleopatre, a 37-godišnji egipatski golman bio je ljut na sudiju jer nije dosudio jedanaesterac njegovoj ekipi posle igranja rukom u nadoknadi vremena.
"Četiri utakmice suspenzije i kazna od 50.000 egipatskih funti (804 evra) zbog napada na sudiju, guranjem ili povlačenjem", navodi se u saopštenju egipatske lige, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).
El Šenavi je bio prvi golman reprezentacije Egipta na Kupu afrčkih nacija prošle godine i očekuje se da će biti u sastavu na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku ovog leta.
On će se na teren vratiti tek u poslednjoj fazi plej-ofa. Njegova ekipa je aktuelni šampion i treća je na tabeli posle jedne utakmice u plej-ofu sa pet bodova manje od vodećeg Zamaleka.
Kurir Sport / Beta
