Golman Al Ahlija Mohamed El Šenavi suspendovan je na četiri utakmice pošto je udario sudiju posle remija protiv Keremika Kleoptare u utakmici egipatskog prvenstva. Al Ahli je u utorak odigrao nerešeno 1:1 protiv Keramika Kleopatre, a 37-godišnji egipatski golman bio je ljut na sudiju jer nije dosudio jedanaesterac njegovoj ekipi posle igranja rukom u nadoknadi vremena.

"Četiri utakmice suspenzije i kazna od 50.000 egipatskih funti (804 evra) zbog napada na sudiju, guranjem ili povlačenjem", navodi se u saopštenju egipatske lige, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

El Šenavi je bio prvi golman reprezentacije Egipta na Kupu afrčkih nacija prošle godine i očekuje se da će biti u sastavu na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku ovog leta.

On će se na teren vratiti tek u poslednjoj fazi plej-ofa. Njegova ekipa je aktuelni šampion i treća je na tabeli posle jedne utakmice u plej-ofu sa pet bodova manje od vodećeg Zamaleka.

