"Želim od srca da čestitam Aleksandru Kataiju na velikom uspehu koji je ostvario. Postati drugi najbolji strelac u istoriji Crvene zvezde je izuzetno dostignuće i rezultat koji zaslužuje veliko poštovanje. Katai je ponos Crvene zvezde i drago mi je što je upravo on uspeo da dođe do tog nivoa, jer se radi o igraču koji svojim umećem i odnosom prema dresu zaslužuje sve pohvale", rekao je Džajić, navodi se na sajtu kluba.

Zvezda je u četvrtak pobedila Spartak 3:2, u utakmici 30. kola Super lige Srbije, a Katai je bio dvostruki strelac, čime je sa 156 golova izbio na drugo mesto najboljih strelaca kluba.

Iza njega ostao je Džajić sa 155 golova, a prvi je Bora Kostić sa 230.

"Želim mu pre svega zdravlje, još mnogo golova, uspeha i lepih trenutaka u crveno-belom dresu. Uveren sam da će i u narednim godinama prirediti mnogo radosti Zvezdinim navijačima i nastaviti da ispisuje istoriju, a posebno mi je drago jer je klub opet na nivou kada se postižu istorijski uspesi", naveo je Džajić.

Kurir Sport / Beta

