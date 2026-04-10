Lučano Spaleti blizu je produžetka ugovora sa Juventusom.
SERIJA A
BUM - PADA POTPIS U JUVENTUSU! Italijanski mediji otkrili detalje!
Italijanski fudbalski trener Lučano Spaleti blizu je produžetka ugovora sa Juventusom do 2028. godine, prenosi "Gazeta sport".
Kako se navodi, dogovoreni su skoro svi detalji, pa će Spaleti, čiji je ugovor isticao na kraju ove sezone, potpisati novi.
Lučano Spaleti
Juventus je trenutno peti na tabeli Serije A sa 57 bodova.
