Ofanzivac Bajern Minhena Lenart Karl doživeo je povredu mišića i čeka ga pauza.

Ovu vest potvrdio je nemački klub, ali nije precizirao period oporavka. Zna se da je u pitanju zadnja loža i sigurno neće igrati u revanšu protiv Real Madrida, dok je njegov nastup u potencijalnom polufinalu Lige šampiona takođe pod znakom pitanja.

Lenart Karl je ove sezone neočekivano dobio šansu usled povrede Džamala Musijale, pa je odigrao čak 36 utakmica, uz učinak od devet golova i sedam asistencija.

Karl ima tek 18 godina i ugovor sa Bajern Minhenom do leta 2029.

Ostaje da vidimo da li će na poziciji "desetke" protiv Reala opet igrati Serž Gnabri ili možda pomenuti Musijala.

