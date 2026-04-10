Rišar je bivši izvršni direktor francuske telekomunikacione kompanije Oranž, a na funkciji predsednika Olimpika zamenio je Olbana Žustera, koji je bio privremeno u klubu posle odlaska Pabla Longorije.

Longorija je napustio klub prošlog meseca, posle odlaska trenera Roberta De Zerbija.

Rišar će preuzeti funkciju u julu.

On je rekao da je naklonjen Marseju, gde je maturirao i poseduje kuću i da redovno dolazi na utakmice protiv velikog rivala Pari Sen Žermena.

"Dobro poznajem grad i znam kontekst kluba. Volim ovaj stadion, volim da dolazim ovde. Svaki put kada smo pobdili, kao protiv Pari Sen Žermena početkom sezone, atmosfera je bila divna", naveo je Rišar.

Rišar je 2021. godine podneo ostavku na mesto generalnog direktora u Oranžu nakon što je osuđen na jednogodišnju uslovnu zatvorsku kaznu zbog pronevere koja nije povezana sa kompanijom.

Vlasnik Olimpika Frenk Mekort rekao je da se Rišarova kandidatura istakla i da je dogovor postignut tokom večere u Londonu.

"Rekao sam sebi da je idealna osoba. Prava osoba da vodi ovaj projekat", rekao je on.

Mekort je bivši vlasnik Los Anđeles Dodžersa, a kupio je Olimpik 2016. godine od milijarderke Margarite Luis-Drajfus.

Marsej je trenutno četvrti na tabeli francuskog prvenstva i bori se za plasman u Ligu šampiona, ;ima bod zaostatka za trećeplasiranim Lilom.

Prve tri ekipe plasiraće se direktno u Ligu šampiona, a četvrtoplasirani će igrati u kvalifikacijama.

Posle De Zerbijevog odlaska ekipu je preuzeo Habib Beje.

(Beta)