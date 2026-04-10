Srpski trener na klupi AEK-a Marko Nikolić izjavio je da poraz od 0:3 nije realna slika odnosa snaga dva tima.

Marko Nikolić

Španci su slavili golovima Iljasa Akomaha već u 2. minutu, Unaja Lopesa u 45+2. i Isija Palazona u 74. iz penala.

"Nije dobar rezultat po nas. Mislim da nije realan prikaz onoga što se dešavalo na utakmici. Imali smo više pokušaja ka golu, više šansi, ali nismo imali sreće. Nismo uspeli da se adaptiramo na igru po lošem terenu. U kritičnim momentima nismo donosili prave odluke, a njihov golman je imao nekoliko dobrih odbrana", sumirao je Nikolić rezultatski debakl u Valjekasu.

Inače, teren na kojem je igrana utakmica je bio kritičan, nedavno je duel Raja i Ovijeda u La Ligi bio odložen baš zbog lošeg stanja trave, te je jasno da su i igrači AEK-a imali poteškoća da se, kako kaže Nikolić, adaptiraju na takvu podlogu.

Nije bilo ni sreće za njegov tim, kaže srpski trener.

"Drugi gol smo primili iz odbitka. U drugom poluvremenu smo često proklizavali i na kraju je stigao taj nesrećni penal, za konačan rezultat koji nije prava slika dešavanja na terenu".