Svetsko prvenstvo predstavljaće poslednji izazov za Didijea Dešana na klupi Francuske, što je savršen scenario za Real Madrid koji traga za iskusnim trenerom.

Prema navodima uglednog francuskog medija, nekoliko klubova u Evropi, ali i van nje, zainteresovano je za kapitena svetskih šampiona iz 1998. godine, a među tim timovima koji su stavili Dešana na listu kandidata je i Real Madrid.

Aktuelni selektor „Galskih petlova” će posle 14 godina staviti tačku na dosadašnji posao, a gotovo izvesno će ga na toj funkciji naslediti Zinedin Zidan. Činjenica da će Dešan postati slobodan u pronalasku nove sredine nije prošla neopaženo na stadionu Santjago Bernabeu.

Kraljevski klub ne uspeva da uspostavi kontinuitet dobrih igara i rezultata, pa je u situaciji da potencijalno završi još jednu sezonu bez trofeja. Arbeloa, koji je u prvi mah uspeo da amortizuje šok posle otkaza Alonsu, nije u potpunosti ispunio očekivanja, te je blizu toga da ostane privremeno rešenje – kako je i utanačeno prilikom dogovora.

Kako navodi „RMC Sport”, Dešan ima tri aduta u rukavu. Prvi je liderski kapacitet, koji je dokazao svuda gde je radio – u Monaku, Juventusu, Marseju, a naravno i u reprezentaciji Francuske.

Iz svih tih razloga, Real Madrid je njegovo ime stavio na listu prethodno odabranih trenera, a eventualna eliminacija u Ligi šampiona protiv Bajerna iz Minhena mogla bi da ubrza proces izbora naslednika Alvara Arbeloe.

