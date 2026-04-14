Slušaj vest

Prezime Eskobar izgleda da nosi teško breme u Kolumbiji. Osim ozloglašenog narko-bosa Pabla Eskobara, koga policija ubila 1993. godine, samo godinu dana kasnije sličnu sudbinu je doživeo i fudbaler Andres Eskobar, zbog potpuno bizarnih razloga.

Nesrećni Andres Eskobar ubijen je 2. jula 1994. godine ispred noćnog kluba u Medeljinu u Kolumbiji.

Fudbaler je ubijen zbog autogola koji je postigao na meču protiv SAD na Mundijalu u toj zemlji, koji je Kolumbiju koštao plasmana u naredni krug takmičenja.

Foto: MIKE NELSON / AFP / Profimedia

Sporna utakmica odigrana je 22. juna 1994. godine na stadionu Rouz Boul u Pasadini. Kolumbija je do tog meča imala poraz od Rumunije i samo trijumf protiv domaćina bi ih ostavio u trci za osminu finala Mundijala. Andres Eskobar bio je tragičar utakmice, jer je postigao autogol u 34. minutu u meču koji je Kolumbija izgubila sa 2:1. Niko nije slutio da je autogolom Eskobar potpisao sebi smrtnu presudu.

"Uveravam vas da se ništa čudno nije desilo u našoj grupi, jednostavno smo odigrali loše. Vidimo se uskoro jer život se ne završava ovde", napisao je Eskobar u kolumni za "El Tiempo", a koja je objavljena samo nekoliko sati pre nego je brutalno ubijen, a te reči i dan danas izazivaju jezu.

Deset dana kasnije Eskobar se vratio u Kolumbiju, iako je prvobitno planirao da poseti rodbinu u Las Vegasu. Kolumbijski fudbaler je noć proveo sa prijateljima u jednom noćnom klubu u predgrađu Medeljina. Prema zvaničnoj policijskoj verziji Eskobar je klub napustio oko tri časa ujutru.

Na parkingu ispred kluba sačekale su ga tri osobe koje su počele da se svađaju sa njim. Eskobar je već ušao u automobil kada je jedan od njih izvadio pištolj i ispalio 12 metaka u fudbalera. Navodno, ubica je posle svakog pucnja uzvikivao: „Gol“, na način na koji to rade južnoamerički komentatori. Ubica je navodno bio šofer ozloglašenog narko-bosa.

Eskobar je 45 minuta kasnije preminuo u bolnici u svojoj 27. godini.

Na sahrani Andresa Eskobara prisustvovalo je više od 100.000 ljudi, a ovaj fudbaler je i pored autogola bio omiljen u svojoj zemlji, stekavši nadimak „fudbalski džentlmen“. U julu 2002. godine u Medeljinu je postavljena statua sa njegovim likom.

1/6 Vidi galeriju Andres Eskobar Foto: Profimedia, MIKE NELSON / AFP / Profimedia, Romeo GACAD / AFP / Profimedia