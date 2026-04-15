Kaniđa je rođen 1967. godine u Hendersonu, gradiću udaljenom 240 kilometara od Buenos Airesa, a fudbal nije bio njegova prva ljubav. Bilo je to atletika, gde se od malena takmičio u svim zamislivim disciplinama, posebno u onima gde se cenila brzina.

Sin vetra

Bio je član svih mladih atletskih selekcija u zemlji. Trčao je na 100, 200 i 400 metara i skakao u dalj, a već kao tinejdžer po navodima tadašnjih hroničara trčao sto metara ispod 11 sekundi. Argentinska titula prvaka sveta 1978. godine, prva u istoriji zemlje, donela je dodatni „baby nogometni boom“ naciji koja je već bila zaluđena fudbalom.

Kaniđa je tek sa 15 godina ušao u omladinski sistem River Plejta, jednog od dva najveća argentinska kluba. Svoj talenat za brzinu preneo je i na fudbalski teren. Još kao mladić dobio je nadimak koji će ga pratiti čitav život – Sin vetra.

Bio je član čuvene argentinske reprezentacije, harao planetom u tandemu sa Dijegom Maradonom, dao gol Brazilu na Mundijalu, za izbacivanje najvećeg rivala sa Svetskog prvenstva 1990 godine u Italiji kada su " gaučosi" stigli do finala.

Međutim, već tada Kaniđa je svetsku slavu i novac koji je uz to išao rešio da koristi i za opijate.

Kokain i žene

Važio je i za velikog zavodnika, žene su ludele za njim zbog njegove duge kose koju nije hteo da ošiša po cenu nepozivanja u državni tim od strane Antonia Pasarele na Mundijalu u Americi.

Nekoliko puta je imao problema sa vlastima zbog kokaina, a kada mu je karijera krenula nizbrdo, na ovim prostorima je, baš zbog narkotika, dobio nadimak "Kokaniđa".

Urbana legenda je i njegova čuvena izjava.

"Ako je kokain droga, ja sam narkoman"

Činilo se da će ovaj 53-godišnjak, pronaći svoj mir uz suprugu s kojom je dobio troje dece, ali njegov temperament se nije slagao s takvim scenariom.

U jesen 2019. se, posle dugog braka, razveo od Marijane Nanis i to maltene čim je upoznao 26-godišnju manekenku Sofiju Boneli.

VENČANJE

Njih dvoje su se venčali u meksičkom Tulumu, ali kod Kaniđe je tulum svakodnevna pojava.

Naime, nekada čuveni as očigledno ne uspeva da se izbori sa pomenutom zavisnošću, pa je tako nastala fotografija koja je mnoge ljubitelje fudbala šokirala.

Na njoj se Kaniđa vidi u zagrljaju svoje druge supruge, i to u prilično oronulom stanju.

Klaudio Kaniđa je 50 puta igrao za Argentinu, a kao ofanzivni vezni, nekada i krilni napadač, dao 16 golova.

U "Maradoninoj generaciji" osvojio je Kopa Amerika, Kup konfederacija i igrao u finalu Mundijala pomenute 1990. Ipak, umesto samo kao majstora fudbala, mnogi će ga pamtiti i po karijeri koja je krenula stranputicama, iako je mogla da ga vodi ka zvezdama.