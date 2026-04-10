Spaleti je odluku prvo saopštio igračima u petak pred trening, dok je klub objavio i video snimak na društvenim mrežama.

"Smatrao sam da je najvažnije da vama prvo kažem da smo odlučili da produžimo ugovor na još dve godine. Želim da to čujete od mene pre nego što informacija izađe u javnost", rekao je Spaleti.

Iskusni stručnjak preuzeo je Juventus krajem oktobra, kada je na klupi nasledio Igora Tudora, koji je smenjen posle tri uzastopna poraza i serije od osam mečeva bez pobede.

Italijanski mediji su tada preneli da je Spaleti potpisao kratkoročni, osmomesečni ugovor, uz klauzulu o automatskom produžetku na dve godine ukoliko klub izbori plasman u Ligu šampiona.

Juventus se trenutno nalazi tik ispod mesta koja vode u elitno takmičenje, sa bodom zaostatka za četvrtoplasiranim Komom, sedam kola pre kraja Serije A.

"Kada sam došao pre sedam meseci, ponuđen mi je ovaj ugovor kao neka vrsta upoznavanja, da provedemo vreme zajedno, da se bolje upoznamo, pa da na kraju sezone odlučimo na osnovu urađenog", objasnio je Spaleti.

Od njegovog dolaska, Juventus je značajno popravio formu, u 31 utakmici zabeležio je 17 pobeda, šest poraza i osam remija. 'Bjankoneri' su stigli do plej-of faze Lige šampiona, ali su eliminisani od Galatasaraja.

Generalni direktor kluba Damijen Komoli istakao je da je Spaleti odmah ostavio snažan i pozitivan uticaj na ekipu i čitavu klupsku strukturu.

"Od prvog dana bilo je jasno da je on prava osoba za vođenje tima i njegov dalji razvoj. Njegov ambiciozan stil igre i vrednosti koje zastupa u potpunosti se poklapaju sa identitetom kluba", naveo je Komoli.

Juventus na titulu u Seriji A čeka od 2020. godine, kada je okončao niz od devet uzastopnih šampionskih trofeja.

Spaleti je najpoznatiji po osvajanju titule sa SSC Napoli 2023. godine, dok je njegov mandat na klupi reprezentacije Italije završen neuspešno, nakon slabog starta u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

(Beta)