Pred fudbalerom Crvene zvezde, Markom Arnautovićem, je zanimljivo leto gde će sa selekcijom Austrije učestvovati na predstojećem Svetskom prvenstvu.

Arnautović, koju u aprilu ove godine puni 37 godina, već je najavio da će se posle Mundijala oprostiti od dresa Austrije:

Foto: Dragan Tesic

- Bili smo tri puta na Euru, ali nismo na Mundijalu. To je naš cilj. To je moj lični cilj. Znam da je to to posle Mundijala - rekao je Marko Arnautović za Oe24 još prošlog leta.

Za reprezentaciju Austrije je debitovao 2008. godine i do sada je upisao 128 zvaničnih nastupa i postigao 45 golova.

Ostaje nam da vidimo da li će Arnautović nakon Mundijala zaista reći kraj reprezentaciji.

Podsetimo, selekcija Austrije se nalazi u grupi "J" zajedno sa Argentinom, Alžirom i Jordanom.

