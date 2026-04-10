DA LI JE STVARNO DOŠAO KRAJ? Svi čekaju konačnu odluku Marka Arnautovića!
Pred fudbalerom Crvene zvezde, Markom Arnautovićem, je zanimljivo leto gde će sa selekcijom Austrije učestvovati na predstojećem Svetskom prvenstvu.
Arnautović, koju u aprilu ove godine puni 37 godina, već je najavio da će se posle Mundijala oprostiti od dresa Austrije:
- Bili smo tri puta na Euru, ali nismo na Mundijalu. To je naš cilj. To je moj lični cilj. Znam da je to to posle Mundijala - rekao je Marko Arnautović za Oe24 još prošlog leta.
Za reprezentaciju Austrije je debitovao 2008. godine i do sada je upisao 128 zvaničnih nastupa i postigao 45 golova.
Ostaje nam da vidimo da li će Arnautović nakon Mundijala zaista reći kraj reprezentaciji.
Podsetimo, selekcija Austrije se nalazi u grupi "J" zajedno sa Argentinom, Alžirom i Jordanom.
