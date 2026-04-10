Baldini je imenovan za privremenog selektora deset dana nakon što Italija ponovo nije uspela da se plasira na Svetsko prvenstvo.

Eliminacija je usledila posle poraza na penale od Bosne i Hercegovine, čime je četvorostruki svetski šampion ostao bez plasmana na Mundijal treći put zaredom. Nakon tog neuspeha ostavke su podneli predsednik saveza Gabrijele Gravina i selektor Đenaro Gatuzo.

Šezdesetsedmogodišnji Baldini vodiće reprezentaciju na utakmicama protiv Luksemburga 3. juna i Grčke četiri dana kasnije, a oba susreta igraju se u gostima.

Očekuje se da stalni selektor bude imenovan nakon izbora za novog predsednika saveza, zakazanih za 22. jun.

Među kandidatima za tu funkciju pominju se trener Napolija Antonio Konte, koji je već predvodio Italiju na Evropskom prvenstvu pre deset godina, kao i Roberto Manćini, Simone Inzagi i Masimilijano Allegri.

(Beta)