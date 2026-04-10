Štoper Dortmunda, koji je imao važeći ugovor još samo godinu dana, potpisao je novi dugoročni ugovor u petak.

Generalni direktor kluba Karsten Kramer ocenio je da produžetak saradnje "od ogromnog značaja".

"On nam mnogo znači, kako kao igrač, tako i kao osoba. A i Niko tačno zna šta ima u našem klubu. Veoma je cenjen i oseća da ovde gradimo nešto važno", rekao je Kramer.

Šloterbek, reprezentativac Nemačke, stigao je u Dortmund iz Frajburga 2022. godine i od tada je odigrao 155 takmičarskih utakmica.

Pregovori o novom ugovoru trajali su duže vreme, dok je klub paralelno rešavao status drugih igrača. Kapiten Emre Džan takođe je produžio ugovor uprkos povredi koja ga je udaljila sa terena do kraja sezone, dok će Julijan Brandt, Salih Ozdžan i Niklas Sule napustiti klub na kraju sezone.

Razgovori su bili usporeni nakon odlaska sportskog direktora Sebastijanj Kela prošlog meseca, ali je njegov naslednik Ole Bok brzo rešio pitanje budućnosti nemačkog defanzivca.

"U Niku imamo jednog od najboljih štopera na svetu. Njegova igra sa i bez lopte, distribucija, duel igra, kao i prisustvo i odlučnost na terenu čine ga izuzetno važnim za naš tim. Uvereni smo da zajedno možemo ostvariti velike stvari u Dortmundu", izjavio je Bok.

(Beta)