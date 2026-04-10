Silvin aktuelni ugovor ističe na kraju sezone, a spekulacije o njegovoj budućnosti dodatno su pojačane interesovanjem Barselone i Juventusa.

"On je bio neverovatno pojačanje za nas. Volim ovaj klub i voleo bih da Bernardo ostane i završi karijeru ovde, ali ne znam šta će odlučiti. To je njegova odluka", rekao je Gvardiola na konferenciji za medije uoči meča protiv Čelsija u Premijer ligi.

Španski stručnjak kroz šalu je dodao da još čeka da ga Silva obavesti o svojoj odluci.

"Pomalo sam ljut na Bernarda jer sam mu pre mesec dana rekao da želim prvi da znam kada donese odluku, ali mi još ništa nije rekao. Ne znam da li je već odlučio", naveo je Gvardiola.

Silva je jedan od najvažnijih igrača Sitija od dolaska iz Monaka pre devet godina. Nedavno je odigrao 450. utakmicu za klub i postigao ukupno 76 golova, dok je za reprezentaciju Portugala upisao više od 100 nastupa.

"Svi treneri bi rekli koliko ga vole, jer je izuzetno borben i uvek daje maksimum. U najtežim trenucima i na najvećoj sceni, on je uvek tu", zaključio je Gvardiola.

(Beta)