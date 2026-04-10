Kudus (25) se povredio početkom januara tokom remija 1:1 protiv Sanderlenda, a prvobitne prognoze bile su da će pauzirati oko tri meseca.

Iz kluba je potvrđeno da je došlo do zastoja u oporavku.

"Vratio se treninzima sa ekipom tokom prethodne nedelje, ali će sada morati na dodatne specijalističke preglede i potencijalno operaciju", navodi se u saopštenju Totenhema.

Kudus je prošlog leta stigao u londonski klub iz Vest Hema za oko 55 miliona funti, a ove sezone je postigao tri gola na 26 utakmica u svim takmičenjima.

Novi trener Totenhema Roberto De Zerbi izjavio je da je Kudus "veoma važan igrač, posebno za tu poziciju", ali je dodao da tim mora da gleda unapred uprkos njegovom izostanku.

Totenhem, koji se bori za opstanak, u nedelju gostuje Sanderlendu.

Na predstojećem Svetskom prvenstvu, selekcija Gane prvi meč u grupi L igra protiv Paname 17. juna u Torontu, potom sledi duel sa Engleskom 23. juna, dok će u poslednjem kolu igrati protiv Hrvatske 27. juna.

Na prethodnom Mundijalu 2022. u Kataru, Kudus je postigao dva gola u pobedi Gane nad Južnom Korejom (3:2), što je bila jedina pobeda njegove reprezentacije na tom turniru.

(Beta)