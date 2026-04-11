Brazilac Nejmar definitivno je obeležio jednu eru fudbala, ali nikada nije uspeo da se popne na krov sveta sa reprezentacijom.

Prethodni put, Brazil je u Kataru zaustavljen od Hrvatske posle penala. Nejmar je doveo Brazilce u vođstvo kada je pogodio za 1:0 u produžetcima, ali su Hrvati izjednačili, a kasnije i slavili boljim izvođenjem jedanaesteraca.

Brazil je promašio dva penala, pa Nejmar nije ni stigao da izvede peti jedanaesterac. Sada se, u jezivoj ispovesti, setio najtežeg trenutka u životu.

1/4 Vidi galeriju Nejmar na meču Brazil - Hrvatska

- U životu sam uvek izvodio peti penal. Peti je najteži, ali možda do njega i ne dođe. Kada smo eliminisani od Hrvatske, mislio sam da ću umreti. Posle utakmice smo otišli u hotel, osećaj je bio kao da je svet stao i da se polako ponovo susrećeš sa porodicom... Svi su prolazili pored tebe ozbiljni, s izrazima lica kao da govore: Kakvo sr*nje - rekao je Nejmar, pa u dahu nastavio:

- Video sam sopstvenu sahranu. Kunem se Bogom. Bio sam u jednoj maloj sobi, sedeo sam tamo i ljudi su dolazili. Došla je moja porodica, pa su pristizali i drugi. Svi su imali crvene oči, niko nije progovarao... Imao sam osećaj kao da sam u kovčegu, a svi govore: ‘Vau, još si živ, je l’?’ To je bio osećaj koji sam imao.

