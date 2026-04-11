Luis Enrike će potpisati novi ugovor sa Pari Sen Žermenom.

Više pouzdanih izvora potvrdilo je da se pregovori privode kraju, da se dogovor nije ni dovodio u pitanje, te da bi Luis Enrike trebalo da potpiše novi ugovor i pre kraja tekuće sezone.

Trenutni ugovor španskog trenera ističe leta 2027. godine, pa je PSŽ na vreme želeo da spreči bilo kakve ponude ostalih klubova.

Odavno se zna da je Luis Enrike na ceni u Premijer ligi, povezivao se prethodnih godina sa brojnim engleskim klubovima, iako on nikada nije dovodio u pitanje svoju privrženost Pari Sen Žermenu.

Španac je i do sada bio prezadovoljan u klubu, a sada ga čeka i pojačani ugovor posle kog će postati jedan od najplaćenijih trenera u Evropi.

Luis Enrike na u PSŽ stigao leta 2023. godine, a do sada je osvojio sve moguće trofeje, a najvažniji u Ligi šampiona prošle sezone.

I sada je na dobrom putu da nastavi apsolutnu dominaciju u Francuskoj, ali i da opet napadne trofej Lige šampiona.

PSŽ nije mogao da donese bolju odluku od ugovora do 2030. za jednog od najboljih trenera današnjice.

