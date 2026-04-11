Slušaj vest

Puno bure izazvalo je suđenje Ištvana Kovača na meču Barselone i Atletiko Madrida, a rumunski arbitar sada je suspendovan od strane UEFA.

Barselona se žalila posle poraza od 0:2 i niza spornih odluka na štetu katalonskog kluba, a čelnici Evropske kuće fudbala Kovača su obavestili da do kraja sezone neće suditi evropska takmičenja.

Ištvan Kovač na meču Barselona - Atletiko Madrid Foto: rosdemora / Alamy / Profimedia, Xavi Bonilla / DeFodi Images / Profimedia, LLUIS GENE / AFP / Profimedia

Utakmicu je obeležio crveni karton Paua Kubarsija i ta situacija je glavni razlog za suspenziju. Kovač je prvo pokazao Kubarsiju žuti karton, ali je nakon intervencije iz VAR sobe, Rumun promenio odluku u crveni.

Zvaničnici UEFA smatraju da je nepokazivanje crvenog kartona odmah ozbiljna greška.

I dok se UEFA fokusirala na tu situaciju, trener Barselone Hansi Flik istakao je drugi momenat i nedosuđen penal za Barselonu pošto je Mark Pubil držao loptu rukom unutar šesnaesterca nakon kratkog dodavanja golmana Huana Musa.

- Ne znam zašto VAR nije intervenisao. Svi pravimo greške, ali koja je svrha VAR-a? Ne mogu to da razumem. Trebalo bi da postoji penal, drugi žuti karton i crveni karton. Ovo ne bi trebalo da se dešava - rekao je Flik.

 BONUS VIDEO:

Izvor: Kurir sport