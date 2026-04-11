Slušaj vest

Ansu Fati i Pol Pogba još uvek čekaju konačnu odluku Monaka.

Francuski list Ekip danas je otkrio da u Monaku razmatraju da uskoro aktiviraju otkupnu klauzulu za Ansua Fatija.

Od kako je stigao iz Barselone, Fati je odigrao 25 utakmica zbog povreda, ali je dao devet golova, od toga osam u Ligi 1.

Ansu Fati u dresu Monaka

I Monako je sada blizu odluke da plati 11.000.000 evra i da ga otkupi od Barselone.

Takođe, veruje se da bi Pol Pogba takođe mogao da ostane, iako se nije naigrao ove sezone. On je ove sezone odigrao četiri meča i na terenu je proveo tek 51 minut. Pogba ipak veruje da će ostati, a ima i ugovor do leta 2027. godine.

Foto: John SPENCER / Sipa Press / Profimedia

"Prema informacijama koje sam čuo, u Monaku veruju da ćemo još dugo sarađivati", rekao je Pol Pogba.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: