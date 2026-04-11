Slušaj vest

Argentinski fudbaler i kapiten Intera, Lautaro Martinez, je ovog jutra morao na nova testiranja, a kako je navedeno iz kluba, ima problema sa levom nogom i moraće da odsustvuje neko vreme.

Tačan datum njegovog povratka nije poznat, ali se u klubu nadaju da će za 15 dana biti potpuno spreman.

Lautaro Martinez Foto: EPA/Filip Singer, /IPA / Sipa Press / Profimedia, EPA-EFE/FILIP SINGER

Ovo je nova u nizu povreda za Lautara, posle one koju je doživeo u meču protiv Bodea u Ligi šampiona.

Dakle, utakmica protiv Koma će biti bez Argentinca, kao i meč protiv Kaljarija u Seriji A, a nećemo ga gledati ni u Kupu Italije gde se ekipa Kristijana Kivua sastaje još jednom sa Komom.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: