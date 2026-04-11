Marko Neđić novi je trener fudbalera Radničkog iz Niša, saopštio je danas klub sa juga Srbije. Neđić u Radnički stiže iz Grafičara, koji je do danas sa uspehom predvodio.

"Reč je o jednom od najtalentovanijih trenera mlađe generacije, koji se izdvaja modernim pristupom fudbalu, a prema oceni saradnika i poznavalaca njegovog rada, njegov uticaj prevazilazi klasičnu ulogu trenera", naveo je klub.

Neđić je godinama bio jedan od ključnih ljudi u Grafičaru, koji je ove sezone predvodio do polufinala Kupa Srbije.

Uprava Radničkog izrazila je zahvalnost Grafičaru na korektnoj saradnji, istakavši da je beogradski klub imao razumevanja i tokom sezone omogućio Neđiću da preuzme ekipu iz Niša.

Kurir Sport / Beta

