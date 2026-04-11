EDIN DŽEKO NIJE MOGAO DA VERUJE: Reprezentativac Bosne na oporavku u Beogradu doživeo veliko iznenađenje
Kapiten fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko, poslednjih dana boravi u Beogradu, gde se oporavlja od povrede.
Džeko je doživeo povredu ramena u finišu utakmice protiv Italije u baražu za plasman na Svetsko prvenstvo.
"Zmajevi" su izborili plasman na Mundijal, a još uvek nije poznato da li će se od 11. juna na tlu SAD, Kanade i Meksika nalaziti i iskusni napadač.
Džeko se u Beogradu očigledno oseća kao kod kuće. To se videlo i prilikom boravka u jednom restoranu, gde ga je sačekalo iznenađenje.
"Srećan odlazak na Svetsko prvenstvo, kapitenu", pisalo je u poruci, što je oduševilo Bosanca koji se odmah pohvalio na društvenim mrežama.
Džeko je u Beogradu saznao lepe vesti. Iako su prve informacije o povredi ramena bile pesimistične, "Dijamant" je izbegao najtežu povredu i neće ići na operaciju.