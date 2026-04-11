Fudbaleri Bornmuta pobedili su na gostujućem terenu u Londonu Arsenal 2:1, u meču 32. kola engleske Premijer lige.
BORNMUT ŠOKIRAO ARSENAL: Tobdžije napravile totalnu pometnju u borbi za titulu
Poveo je Bornmut golom Elija Žuniora Krupija u 17. minutu, a izjednačenje Arsenalu doneo je Viktor Đekereš pogotkom u 35. minutu.
Bornmut je do pobede stigao golom Alesa Skota u 74. minutu.
Bornmut je na devetom mestu sa 45 bodova, a Arsenal je prvi sa 70 bodova, i ima devet više i dve utakmice više odigrane od drugoplasiranog Mančester sitija.
U narednom kolu, Bornmut će gostovati Njukaslu, dok će Arsenal gostovati Mančester sitiju.
