Strelci za Real Sosijedad bili su Luka Sučić u 14, Antonio Sivera autogol u 27. i Ori Oskarson u 60. minutu.

Golove za Alaves su postigli Duje Ćaleta-Car autogol u trećem, Ibrahim Diabate u 24. i Lukas Boje u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena.

Real Sosijedad je sedmi sa 42 boda, a Alaves je na 15. mestu sa 33 poena.

U narednom kolu, Real Sosijedad će dočekati Hetafe, dok će Alaves gostovati Real Madridu.

(Beta)

