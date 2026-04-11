Fudbaleri Real Sosijedada i Alavesa odigrali su u San Sebastijanu nerešeno 3:3, u meču 31. kola španske Primere.
PODELA BODOVA U SAN SEBASTIJANU: Remi Real Sosijedada i Alavesa
Strelci za Real Sosijedad bili su Luka Sučić u 14, Antonio Sivera autogol u 27. i Ori Oskarson u 60. minutu.
Golove za Alaves su postigli Duje Ćaleta-Car autogol u trećem, Ibrahim Diabate u 24. i Lukas Boje u sedmom minutu sudijske nadoknade vremena.
Real Sosijedad je sedmi sa 42 boda, a Alaves je na 15. mestu sa 33 poena.
U narednom kolu, Real Sosijedad će dočekati Hetafe, dok će Alaves gostovati Real Madridu.
(Beta)
